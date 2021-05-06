Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı Park halindeki araçlara çarpan minibüs, daha sonra çiğ köfte dükkanına çarptı Arnavutköy'de kontrolden çıkan önce park halindeki araçlara daha sonra çiğ köfte dükkanına çarptı Arnavutköy'de sürücünün direksiyon...

Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı

Park halindeki araçlara çarpan minibüs, daha sonra çiğ köfte dükkanına çarptı

Arnavutköy'de kontrolden çıkan önce park halindeki araçlara daha sonra çiğ köfte dükkanına çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce park halindeki araçlara ardından da çiğ köfte dükkanına çarptı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir şekilde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce park halindeki araçlara ardından da çiğ köfte dükkanına çarptı. Kaza sonrasında 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza da herhangi bir yaralanan olmadı.

(BT- MB-ÖFA

Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs çiğ köfte dükkanına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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