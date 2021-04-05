Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.
Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.
Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 34 GFG 46 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK