Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 34 GFG 46 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu
Arnavutköy'de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarparak durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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