Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE KÖMÜR SOBASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de sabah saatlerinde bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı. Hırsızlık anları bahçedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Kasım Pazartesi günü Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Burak Saka, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evden işe gitmek için ayrıldı. Saka evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra evin önüne bir kamyonet yanaştı. Kamyonetin içinden 2'si kadın 3 kişi, inerek evin bahçesine girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheliler, bahçede duran kömür sobasına yöneldi. 3 kişi kucaklarına alarak güçlükle taşıdıkları sobayı, kamyonetin kasasına koydu. Durumu son anda fark eden ev sahipleri bahçeye çıktı; ancak şüpheliler kamyonetle kaçarak gözden kayboldular. Yaşanan hırsızlık anları ise bahçedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Evde sahiplerinden Burak Saka, Benim evden çıkışımdan birkaç dakika sonra hırsızlar geliyor, bahçeye giriyorlar. Etrafı kolaçan ediyor, bahçedeki kapıları yokluyorlar. Kapıları açamıyorlar. Açsalar içeride değerli malzemelerimiz vardı. Kapıları açamayan hırsızlar daha sonra bahçedeki demir döküm kömür sobasını alıp kamyonetlerine yüklüyorlar. Bahçeye önce kadınlar giriyor. Kadınlar yakalanmaları halinde sobanın satılık olup olmadığını soracaklar güya. Hırsızlar sobayı kamyonete yüklerken annem ve babam uyanarak camdan bakıyor, hırsızları fark ediyorlar. Annem ve babam dışarı çıkana kadar hırsızlar kaçıp gidiyor. Kamyonetin ön plakası sökülmüş, arka plakası ise çuvalla kapatılmış dedi.