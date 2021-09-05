Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
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Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Kavga polis eklerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

(BT- İD-ZA-

Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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Arnavutköy'de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada - Haberler
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