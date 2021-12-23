Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu - Haberler
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Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu

Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu.

Arnavutköy Karaburun Mahallesinde kayalıklara çarpan ölü yunus balığı, kıyıya vurdu. Vatandaşlar, balığın yanına gidip yaşayıp yaşamadığına baktı. Sahilde dolaşırken yunus balığına rastlayan Selçuk Işık, "Sahilde tur atıyorduk, geçerken gördük. Görünce şaşırdık, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu

Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu

Arnavutköy'de kıyıya ölü yunus balığı vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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