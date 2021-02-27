Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza

27.02.2021 18:46 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:55
Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, piknik yaptı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, piknik yaptı. Polisin baskın yaptığı gruptakilere ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Arnavutköy'de bir grup, yasağı hiçe sayarak piknik yaptı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan gruptakilere ceza kesti.

 


Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 18:55:54. #1.16#
title