Arnavutköy'de kısıtlamada piknik yapanlara ceza

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, piknik yaptı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, piknik yaptı. Polisin baskın yaptığı gruptakilere ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Arnavutköy'de bir grup, yasağı hiçe sayarak piknik yaptı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan gruptakilere ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı