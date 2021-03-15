Arnavutköy'de kırmızı renkte akan derede inceleme yapıldı
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Arnavutköy'de kırmızı renkte akan derede inceleme yapıldı

15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
Arnavutköy'de kırmızı renkte akan derede inceleme yapıldı

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, kırmızı renkte akan dere ve çevresinde inceleme yaptı.

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, kırmızı renkte akan dere ve çevresinde inceleme yaptı.

İSKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilgili şube müdürlüğü ekipleri, Hadımköy'de birkaç gün önce suyunun kırmızı renkte aktığı belirtilen derenin geçtiği bölgeye gitti.

Ekipler, rengi normale dönen derede, suyun geldiği belirtilen noktada ve hat üzerinde baca kapakları açılmak suretiyle incelemede bulundu.

Yetkililer, kırmızı rengin evsel nitelikli atık girişinden kaynaklandığının tespit edildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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