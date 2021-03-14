(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de "Kırmızı dere" tedirginliği
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(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de "Kırmızı dere" tedirginliği

14.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:56
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de

ARNAVUTKÖY'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı.

ARNAVUTKÖY'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere havadan da fotoğraflandı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği
(Havadan fotoğraflarla)  Arnavutköy'de 'Kırmızı dere' tedirginliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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