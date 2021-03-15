ARNAVUTKÖY'DE "KIRMIZI DERE"DE İNCELEME; YEŞİL VE MAVİ DE AKMIŞ

ARNAVUTKÖY'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan dere için İSKİ ekipleri inceleme yapıyor.

ARNAVUTKÖY'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan dere için İSKİ ekipleri inceleme yapıyor. Derenin bir kaç hafta önce yeşil akarken çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrika bölgesindeki dere kırmızı renge bürünmüştü. Yayılan ağır koku nedeniyle endişeye kapılan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunmuştu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, bu sabah dereye bırakılan kimyasalın nedenini bulmak için çalışmalarına başladı. Ekipler, çok sayıda fabrikanın bulunduğu dere çevresinde incelemeler yapıyor.

YEŞİL DE AKTI, MAVİ DE

Öte yandan derenin daha önce mavi ve yeşil de aktığı belirtildi. Derenin bir kaç hafta önce yeşil akarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

"ESKİDEN BU DEREDEN BALIK TUTULURDU"

45 yıldır Hadımköy'de yaşadığını belirten Oktay Çökertenoğlu, "Eskiden bu dereden balık tutulurdu. Daha sonra fabrikalar yapılınca bozuldu. Bir yerden sonra koku oluyor diye dereyi kapattılar. Derenin kırmızı akmasının sebebini Hadımköy yerlisi olarak merak ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı