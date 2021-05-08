Arnavutköy'de kıraathanede 21 kişi yakalandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs salgını kapsamında işyerlerine yapılan denetimlerde, kıraathanede bulunan 21 kişiye 72 bin lira idari para cezası kesilirken, kıraathane mühürlendi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs salgını kapsamında işyerlerine yapılan denetimlerde, kıraathanede bulunan 21 kişiye 72 bin lira idari para cezası kesilirken, kıraathane mühürlendi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, korona virüs tedbirleri ve işyeri denetimleri ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Mayıs tarihinde Merkez Mahallesinde kıraathane ve dernek olarak faaliyet yürüten iki işyerinde denetim yapıldı. Denetimlerde işyeri sorumluları dahil 21şahsın bulunduğu ve şahısların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

İşyerlerinde bulunan 21 şahsa, '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 72 bin 660 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Öte yandan dernek olarak faaliyet yürüten işyeri mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı