Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)

01.10.2019 19:03

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bidonlar

-Ekiplerin çalışması

-Bidonlardan çıkan duman

-Detaylar

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Kaynak: DHA