Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)

Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)

ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

01.10.2019 19:03
Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Bidonlar
-Ekiplerin çalışması
-Bidonlardan çıkan duman
-Detaylar

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Kaynak: DHA
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