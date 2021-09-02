ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR
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ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de kilerde çıkan yangın bitişiğindeki apartmana sıçramasın diye mahalleli seferber oldu.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de kilerde çıkan yangın bitişiğindeki apartmana sıçramasın diye mahalleli seferber oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde öğle saatlerinde bahçede bulunan kilerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yangının binaya sıçrama riskine karşı ellerine aldıkları kova ve hortumlarla yangına müdahale eden bina sakinlerinin o anları kameralara yansıdı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR
ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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ARNAVUTKÖY'DE KİLERDEKİ YANGIN EVE SIÇRAMASIN DİYE SEFERBER OLDULAR - Haberler
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