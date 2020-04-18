ARNAVUTKÖY'DE KESİLEN CEZAYA İTİRAZ ETTİ; KİMLİĞİNİ BİLE ALMADAN GİTTİ
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Arnavutköy, Polis, Güncel

ARNAVUTKÖY'DE KESİLEN CEZAYA İTİRAZ ETTİ; KİMLİĞİNİ BİLE ALMADAN GİTTİ

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, bir kişiye ceza yazdı.

18.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:15
ARNAVUTKÖY'DE KESİLEN CEZAYA İTİRAZ ETTİ; KİMLİĞİNİ BİLE ALMADAN GİTTİ

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, bir kişiye ceza yazdı. Cezaya itiraz eden kişi polise tepki gösterdi. Kimliğini bile almadan polislerin yanından ayrılan vatandaş, kesilen cezayı kabul etmediğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında İstanbul'un da bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul genelinde polis ekipleri denetim yaptı. Denetim yapılan noktalardan biri de Arnavutköy oldu. Polis ekipleri, yolda yürüyen bir kişiye ceza yazdı. Kesilen cezaya itiraz eden vatandaş tepki gösterdi. Kimliğini bile almadan polislerin yanından ayrılan vatandaş, kesilen cezayı kabul etmediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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