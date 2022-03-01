Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DE KAZADA MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN YOLA SAVRULMASI KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DE KAZADA MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN YOLA SAVRULMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Sungur Sokak'ta meydana geldi. Yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DE KAZADA MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN YOLA SAVRULMASI KAMERADA

Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DE KAZADA MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN YOLA SAVRULMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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