Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DE KAZADA MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN YOLA SAVRULMASI KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki iki kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Sungur Sokak'ta meydana geldi. Yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.