ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI
Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı.
09.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:26
Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy ışıklar mevkiinde yolcu minibüsüyle 77 DH 770 plakalı ticari araç çarpıştı. Yolcu minibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere vurdu. Minibüste bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: DHA