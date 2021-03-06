ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI

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Arnavutköy'de meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00'te Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada Üzeyir B., Engin Ç. ve Volkan L. yönetimindeki 3 araç birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenler itfaiye ve ambulansa haber verdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan 2 yaralı, daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları panikle ambulansa koştular. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı