ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI
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ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI

06.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:49

Arnavutköy'de meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00'te Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada Üzeyir B., Engin Ç. ve Volkan L. yönetimindeki 3 araç birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenler itfaiye ve ambulansa haber verdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan 2 yaralı, daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları panikle ambulansa koştular. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE KAZA; 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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