ARNAVUTKÖY'DE KAZA

İSTANBUL'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. 34 COL 902 plakalı otomobilin sürücüsü yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla attı. Sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası Arnavutköy - Boğazköy yolunda bir süre araç trafiği yaşandı.