Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada
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Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada Otomobili takip eden şüpheliler, kurşun yağdırdı: Oradan geçen bir kişi kurşunlardan eğilerek kurtuldu Saldırıda hedef olmayan araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu Saldırı anı kameraya böyle yansıdı...

Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada

Otomobili takip eden şüpheliler, kurşun yağdırdı: Oradan geçen bir kişi kurşunlardan eğilerek kurtuldu

Saldırıda hedef olmayan araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu

Saldırı anı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaymakamlık binasının bulunduğu cadde üzerinde meydana gelen olayda bir otomobili takip eden şüpheliler, caddeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayla alakası olmayan araçlarda bulunan kişiler son anda kurtulabilirken, saldırı anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobili takip eden başka bir otomobil de bulunan birkaç kişi, kaymakamlık binasının olduğu caddeye giren otomobili kurşun yağmuruna tuttu. O sırada oradan geçen bir kişi eğilerek kurtulurken, silah seslerinin yükseldiği caddeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis hızla uzaklaşan saldırganların peşinde düştü. Olay yeri inceleme ekipleri ise cadde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan saldırı anı ve bir vatandaşın eğilerek kurşunlardan korunduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla alakası olmayan bir otomobilin koltuk hizasına kurşun isabet etti

Olay anında cadde üzerinde bulunan ve yaşananlar ile hiçbir bağlantısı olmayan bir araca isabet eden kurşunlar arka camdan girerek şoför koltuğunun olduğu noktaya isabet etti. Otomobil sürücüsü kurşunları fark ettiği esnada eğilerek kurtulabildi.

Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber: Arnavutköy'de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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