ARNAVUTKÖY'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

ARNAVUTKÖY'de, dini nikahlı eşinin kayıp müracaatında bulunduğu Aykut Avşar'ın cesedi yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu.

ARNAVUTKÖY'de, dini nikahlı eşinin kayıp müracaatında bulunduğu Aykut Avşar'ın cesedi yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Polisin kuyunun başında bulduğu şapkadan yola çıkarak inceleme sonrası cesede ulaştığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir kadın, polis merkezi amirliğine giderek imam nikahlı eşi Aykut Avşar'ın (30) kayıp olduğu ihbarında bulundu. Avşar'ı bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında Egemen Caddesi üzerinde bulunan bir bahçenin su kuyusunun başındaki şapka polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis ekipleri kuyuyu inceledi. Kısa bir süre sonra kuyuda bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin Aykut Avşar'a ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye arama kurtarma ekipleri, kuyu içerisinden suyu boşalttıktan sonra Avşar'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Avşar'ın imam nikahlı eşi ve babası da ekipler tarafından olay yerine getirildi. Burada savcı tarafından ifadeleri alındı. Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olay ilişkin çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

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