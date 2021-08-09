Arnavutköy'de kaybolan kız çocukları Avcılar'da güvenlik kamerasınca görüntülendi

Arnavutköy'de kaybolan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ederken, Avcılar'da bir tuvalete girdikleri belirlendi.

Arnavutköy'de kaybolan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ederken, Avcılar'da bir tuvalete girdikleri belirlendi.

Kaybolan kız çocuklarının belediyeye ait tuvaletin turnikesinden geçme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunun üzerine ekipler, aramalarını Avcılar'da yoğunlaştırdı.

Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıkmıştı.

Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirmişti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş