Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

21.09.2019 15:30
Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı

ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve  üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Veysey Aydın'ın katliam yaptığı binanın önündeki üvey babasına ait araca binip uzaklaşması görülüyor.

Kaynak: DHA
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