ARNAVUTKÖY'DE KASİYERİN TELEFONUNU ÇALIP, KAÇTI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE KASİYERİN TELEFONUNU ÇALIP, KAÇTI

ARNAVUTKÖY'DE KASİYERİN TELEFONUNU ÇALIP, KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de kuru bakliyat satan işyerine giren kadın, kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip kasanın yanında bulunan cep telefonunu çaldı.

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de kuru bakliyat satan işyerine giren kadın, kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip kasanın yanında bulunan cep telefonunu çaldı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan kuru bakliyat satışı yapan işyerinde meydana geldi. Kasiyerin müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilen bir kadın önce kasaya yaklaştı daha sonra kasanın yanında bulunan başka bir müşterinin oradan uzaklaşmasını bekledi. Şüpheli kasanın yanında bulunan kasiyere ait cep telefonunu çaldı. Telefonu çalan kadın, iş yerinden hızla dışarı çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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