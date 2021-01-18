ARNAVUTKÖY'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
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ARNAVUTKÖY'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:32
ARNAVUTKÖY'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de karın keyfini çocuklar çıkardı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar doyasıya kartopu oynadı.

İstanbul'da kar etkili oldu. Beyaza bürünen Arnavutköy'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Kartopu savaşı yapan çocukların eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü

------------------Kartopu oynayan çocuklar

-Çocuklarla röp.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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