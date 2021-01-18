ARNAVUTKÖY'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:32
Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de karın keyfini çocuklar çıkardı.
Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar doyasıya kartopu oynadı.
İstanbul'da kar etkili oldu. Beyaza bürünen Arnavutköy'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Kartopu savaşı yapan çocukların eğlenceli anları kameralara yansıdı.
Görüntü dökümü------------------Kartopu oynayan çocuklar
-Çocuklarla röp.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı