Yol Kenarında Cesetleri Bulunan Çiftin Katil Zanlısından "Muta Nikahı" İddiası
Arnavutköy'de yabancı uyruklu çifti öldüren katil zanlısı korkunç cinayeti itiraf etti. Katil, "Eşimi Arap iş adamıyla, muta nikahıyla evlendirmek istediler, bende öldürdüm" dedi.
Katil zanlısı, Kırıdı ile Bachr'ın emlakçılık dışında Arap turistlere muta nikahı kıydığını, kadın temin ettiğini öne sürerek, "Eşimi de bir Arap iş adamıyla muta nikahıyla evlendirmek istediler, bunun üzerine ben de onları öldürmeye karar verdim." diye konuştu.
ÇİFTİN DÜKKANINDA ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kırıdı ile Bachr'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ekipler, olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, çiftin Başakşehir'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K'yi gözaltına aldı.
"EŞİMİ ARAP İŞ ADAMIYLA EVLENDİRMEK İSTEDİLER"
Suriyeli İmadeddin E. emniyetteki ifadesinde, Kırıdı ile Bachr'ın emlakçılık dışında Arap turistlere muta nikahı kıydığını, kadın temin ettiğini öne sürerek, "Eşimi de bir Arap iş adamıyla muta nikahıyla evlendirmek istediler, bunun üzerine ben de onları öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi. İmadeddin E. aynı iş yerinde şoför olan Mhd Alaa K'ye durumu anlatarak kendisinden yardım istediğini anlattı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Şüpheli İmadeddin E, 11 Şubat'ta Kırıdı ile Bachr'ı Başakşehir'deki evlerinde darbedip ağızlarını bantla kapattıktan sonra Esenyurt'taki bir eve götürdüklerini kaydetti. Esenyurt'taki evde çekiç ile çifti darbettiklerini anlatan İmadeddin E, daha sonra boğarak öldürdükleri çiftin cesedini Arnavutköy'de yol kenarına attıklarını itiraf etti.
OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇ BULUNDU
Polis, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, Kırıdı ile Bachr'ın darbedildiği çekici buldu. Olaya karıştığı iddiasıyla çocuklarının bakıcısının da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Yaşı küçük olan bir şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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allah belanızı versin zina eşittir muta nikahı böyle bir nikah yok pislikler allahın laneti üzerinize olsun güya zinaya kılıf buldunuz siz allahı mı kandırıyorsunuz sapıklar kendiniz kandırıyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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he he. . arkadaş neymiş bu suriyeli karılar. . . herkes onlara bayılıyor, taciz ediyor , yetmedi cinayet işliyor. . . biz türk kadınları için kılını kıpırtadan yok. . . kendimizi intihar edek türk kadınları olarak. . . aymazlığın, fırsatçılığın bedelini böyle hapislerde çürüyerek ödersin işte. . . sadece Allahın kendine mahsus olup bu dünyada artık kalmayan adalet böyle tecelli eder işte. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Duymuşlar muta nikahı yazıp çiziyorlar... Yalancı iftiracı karaktersizler... Olsa olsa misyar..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir Superman abimiz vardı hep söylerdi dersiniz ''Evli kadından uzak duracaksınCevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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Bunların Türkiye de ne işleri var başa belalar devlet gör artıkCevap Yaz 36 2 Yayından Kaldır