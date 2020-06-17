ARNAVUTKÖY'DE KARACA HEYECANI
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ARNAVUTKÖY'DE KARACA HEYECANI

Ormanlık alanda görüntülendi, ilçede heyecan yaşandı- Prof. Dr. Serhat Özsoy, "Görülmesi nadirdir.

ARNAVUTKÖY'DE KARACA HEYECANI
17.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:27

Ormanlık alanda görüntülendi, ilçede heyecan yaşandı

- Prof. Dr. Serhat Özsoy, "Görülmesi nadirdir. Gören şanslıymış" dedi.

Emin YEŞİL-Elif YAVUZ-Ömer HASAR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ARNAVUTKÖY dolaşan karaca yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karacayı görüntüleyen Faruk Yıldız, "Hayatımda ilk defa canlı olarak gördüm. Bu hayvanların korunmasını istiyorum." dedi.

Arnavutköy, Tayakadın'da Faruk Yıldız isimli bir kişi geçtiğimiz günlerde aracıyla giderken, yol kenarında bir karaca gördü. Aracından inen Yıldız karacayı cep telefonuyla kaydetti. Kameraya takılan sevimli hayvan, kendisini görüntüleyenlere baktıktan sonra, ürkek ve hızlı bir şekilde ortadan kayboldu.  Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlar ise bölgede karacaları gördüklerini ama son zamanlarda sayılarının azaldığını belirtti.

Tesadüfen yol kenarında karacayı gören ve cep telefonu kamerası ile kaydeden Faruk Yıldız, "Karacayı Tayakadın istikametinde arabayla giderken gördüm. Dikkatimi çekti arabayla durdum. Karaca olduğunu fark ettim. Hayatımda ilk defa canlı olarak gördüm. Bu hayvanların korunmasını istiyorum." dedi.

"GÖREN ŞANSLIYMIŞ"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, "İstanbul ve çevresinde karaca popülasyonu var. Trakya, Kocaeli, Adapazarı bölgesinde var, İstanbul'da da görülebilir. Ancak çok korkak hayvanlar. Özellikle ormanlara bırakılan köpekler onları çok rahatsız ediyor. Onların kovalamaları sonucunda trafik kazaları meydana geliyor. Bir yerden düşüp kendilerini yaralayabiliyorlar. İnsanların görmesi hakikaten zor ama mümkündür. Görülebilirler. Diğer hayvanlara hiç benzemiyorlar. Geyik ya da diğer yırtıcılar gibi değiller. En ufak bir gürültüde hemen kaçarlar bu yüzden gözükmesi de zordur. Türlerinde tehlike var. Çünkü çok korkak hayvanlar. Üremeleri de zor. Düşmanları da var. Özellikle köpeklerden korkuyorlar. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü bu konuda üretim için uğraşıyor. Ancak halkın da bunları koruması lazım. Görülmesi nadirdir. Gören şanslıymış" dedi.

"ARABALAR ÇARPIYOR GENELDE. TEK TÜK KALDILAR"

Tayakadın'da 30 yıldır çobanlık yapan Metin Şahin ise "Burada ormanın içinde gördüm. Arabalar çarpıyor genelde. Tek tük kaldılar. Genelde akşamüzeri çıkıyorlar. Su arıyorlar. Köpekler, yaban hayvanları kovalıyor. Atlarken araba çarpıyor. Çok nadir insana görünür. 2-4 metreye kadar sıçrayabilen hayvanlar bunlar. Köpek kovalayınca hızı da alınca atlıyorlar yola. O yüzden de arabalar çarpıyor. Benim 10 metre yanımda su içmişliği bile var. Korkutmadığın sürece kaçmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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