Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı İstanbul'un yüksek noktalarında başladı.
İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL - Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı İstanbul'un yüksek noktalarında başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenene kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Arnavutköy'de zaman şiddetini arttırarak sürüyor.