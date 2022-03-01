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Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Batuhan Toprak - Genel
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Arnavutköy'de kar yağışı etkili olduİSTANBUL Arnavutköy güne kar yağışı ile uyandı.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL Arnavutköy güne kar yağışı ile uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olan kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırdı, hazırlık şekilde sokağa çıkanlar şemsiyelere sarıldı. Kar yağışı drone ile görüntülendi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de erken saatlerden itibaren etkili olan yağış zaman zaman şiddetini arttırdı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelere sarıldı. Yağış havadan drone ile görüntülendi.

İki gün önce güneşliydi, bu kar tutmaz

Sabah saatlerinde kar yağışına denk gelen Mücahit Edkü, "Sabah uyandığımız da kar yağışı hakimdi hafif hafif tatlı şekilde yağıyor mart ayında yağması normal. İki gün önce de hava güneşliydi bu yağışın tutacağını çok sanmıyorum ama bakacağız" dedi.

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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