Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı - Haberler

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Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldıİSTANBUL Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

İSTANBUL Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı.

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.

Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

Arnavutköy'de kar yağışı başladı, İETT otobüsleri yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

İstanbul, İETT, kar, Genel, Yerel, Haberler

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