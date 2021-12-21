İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de kar yağışı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kenti bazı noktalarına kar yağdı. Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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