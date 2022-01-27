Arnavutköy'de kar nedeniyle terk edilen açarlar yollardan çekiliyor - Haberler
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Arnavutköy'de kar nedeniyle terk edilen açarlar yollardan çekiliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle birçok sürücü aracını yollarda bırakarak evlerine geçti.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle birçok sürücü aracını yollarda bırakarak evlerine geçti. Kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ana arterlerde gelişigüzel park edilen ve kar küreme çalışmalarına engel olan araçlar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından çekicilerle alınarak belediye otoparkına götürülüyor.


Arnavutköy'de kar nedeniyle terk edilen açarlar yollardan çekiliyor

Arnavutköy'de kar nedeniyle terk edilen açarlar yollardan çekiliyor

Arnavutköy'de kar nedeniyle terk edilen açarlar yollardan çekiliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arnavutköy, İstanbul, DHA, kar, Güncel, Haber

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