Arnavutköy'de kapsamlı korona virüs denetimi
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Arnavutköy'de kapsamlı korona virüs denetimi

Arnavutköy'de korona virüs denetimleri kapsamında birçok yer denetlendi.

Arnavutköy'de kapsamlı korona virüs denetimi
19.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:31

Arnavutköy'de korona virüs denetimleri kapsamında birçok yer denetlendi. Denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş da katıldı.

Türkiye genelinde yapılan korona virüs denetimleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın çağrısı üzerine denetimlere yerel yöneticilerin de katılması önerilmişti. Bugün yapılan denetimleri Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaşı yerinde inceledi.

Sabahın ilk saatlerinde denetimlere başlayan Kaymakam Odabaşı ilk olarak Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde kurulan pazar alanına giderek pazarcı esnafına ve pazara gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bütün pazarı baştan sona dolaşan kaymakam ve beraberindeki heyet tezgahlarda alınması gereken önlemleri de denetledi.

Yolcu minibüsleri de denetlendi.

Denetimlerde yolcu minibüsleri ve kafelerin denetimleri de yapıldı. Pazar alanının denetimi bittikten sonra ilçe genelinde kurulan trafik kontrol noktalarında vatandaşlar ve minibüs şoförleri uyarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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