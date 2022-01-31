ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yola devrildi.
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yola devrildi. Şoför, kazayı yara almadan atlatırken bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Market malzemeleri yüklü 34 FH 7221 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı. Kaza nedeniyle Arnavutköy - Boğazköy yolunda bir süre yoğunluk oluştu. Kamyonetin kaldırılmasıyla yol normal seyrine döndü.