ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI
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ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de kahvehaneden çıkan Ö.K. otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de kahvehaneden çıkan Ö.K. otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün saat 20.30'da yaşandı. Caddede bulunan kahvehaneden çıkan Ö.K.'ye yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ö.K.'nin bacaklarına 3 mermi isabet etti. Kurşunların hedefi olan Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden otomobille kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö.K'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı Ö.K., bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği caddede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede kahvehane önünde 7 adet boş kovan buldu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken silahlı saldırı sonucu yaralanan Ö.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI
ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI
ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI
ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI
ARNAVUTKÖY'DE KAHVEHANEDEN ÇIKAN KİŞİYE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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