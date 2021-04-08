ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ
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ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, polise teslim olmamak için olmadık şeyler denedi.

ARNAVUTKÖY'de işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, polise teslim olmamak için olmadık şeyler denedi. Sokak ortasında üzerindeki kıyafetleri çıkaran ve idrarını yapan kadınlar uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı

Arnavutköy'de iki kadın yanında bulunan çocukla mağazadan cep telefonu çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, aralarında kız çocuğunun da bulunduğu şüphelileri polis merkezine götürmek istedi. Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezine götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Çiğdem M. ve Ceylan M., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL ÖNCE TELEFONUNU ÇALAN KADINLARI TANIDI

Tutuklanan kadınların 2 yıl önce iş yerinden 13 bin liralık telefon çaldığını belirten İrfan Alkan, "Sokakta yürürken bir anda bu kadınları gördüm. Yüzlerini hemen tanıdım. Bir süre takip ettim. Bir markete girip orada da hırsızlık yaptılar. Sonra polisi arayıp durumu bildirdim. Sağ olsun ekipler hemen geldi ancak kadınlar polisleri görünce soyunup sokağın ortasında pislik yapmaya başladılar. Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ
ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ
ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ
ARNAVUTKÖY'DE KADINLARIN POLİSTEN KURTULMAK İÇİN TEPKİ ÇEKEN YÖNTEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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