Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
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Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı

25.11.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:05

Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı Arnavutköy'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması vatandaşlara tanıtıldı.

Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması vatandaşlara tanıtıldı.

Arnavutköy'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması Polis ve Jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Cumhuriyet Meydanından geçen kadınlara uygulamayı nasıl kullanmaları gerektiği, hangi durumlarda kullanmaları gerektiği anlatıldı.

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Şiddete maruz kalan kadınlar için geliştirilen uygulama vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, iş kazası geçirdikten sonra hanımının kendisi için yaptıklarından bahseden Erdal Dalkır ise, "Kadınlar her evin direğidir. Ben iş kazası geçirdim ve kamyondan düştüm. Bu süreçte benim eşim maddi ve manevi olarak her zaman yanımda durdu. Psikolojisi bozulan çocuklarım için seferber oldu adeta. Bence kadınların yeri olmazsa olmazlardandır. Ben şu an hala fizik tedaviye gidiyorum ve eşim hala yıllardır yılmadan bana motivasyon vermeye çalışıyor. Bu uygulamada kadınlarımızı korumak için mükemmel bir uygulama olmuş Allah emeği geçenlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı
Arnavutköy'de KADES uygulaması meydanlarda tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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