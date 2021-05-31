Arnavutköy'de kaçak hafriyat terörü devam ediyor, dün zabıta memurlarını dövdüler bugün döküme devam ettiler
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Arnavutköy'de kaçak hafriyat terörü devam ediyor, dün zabıta memurlarını dövdüler bugün döküme devam ettiler

Arnavutköy'de kaçak hafriyat terörü devam ediyor, dün zabıta memurlarını dövdüler bugün döküme devam ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesinde yol masrafından ve döküm parasından kaçmak isteyen hafriyat kamyonları ormanlık arazinin yanına kaçak döküm yapmaya devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesinde yol masrafından ve döküm parasından kaçmak isteyen hafriyat kamyonları ormanlık arazinin yanına kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zabıta memurlarına saldıran ve darp eden hafriyat teröristleri bugün ise yine aynı bölgede kaçak döküm yapmaya devam etti. Yapılan kaçak döküm vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'e bağlı Ömerli Mahallesinin ormanlık alanlarında adeta kendilerine kaçak hafriyat döküm sahası oluşturan hafriyat kamyonları hem yol mesafesinden hem de döküm parasından kurtulmak için yükledikleri hafriyatları kaçak olarak mahallede belirlenen yerlere döküyor. Dökülen tonlarca hafriyat mahallede yeşil alanları adeta yok etmiş durumda.

Zabıta memurlarını dövdüler, gözaltına alındılar ama durmadılar

Geçtiğimiz günlerde kaçak hafriyat dökümü yapan hafriyatçılara ceza kesmek isteyen zabıta memurlarına saldıran hafriyat kamyonu şoförleri polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda gözaltına alındı. Bugün ise bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde mahallede kaçak döküme hala devam edildiği, kamyonların peş peşe sıralanarak belirlenen noktaya döküm yaptığı görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de kaçak hafriyat terörü devam ediyor, dün zabıta memurlarını dövdüler bugün döküme devam ettiler - Haberler
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