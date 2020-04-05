Arnavutköy'de jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı ARNAVUTKÖY İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

ARNAVUTKÖY İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT önlerindeki yoğunluğu engellemek için Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki mahallelerde bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarını dağıtmaya başladı.

PTT KAPANINCA YARDIMLAR EVLERDE TESLİM EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelerin hane başı bin lira olarak aldıkları yardımlar PTT şubelerinden alınıyordu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle PTT şubeleri geçici olarak kapatılınca ailelerin aldıkları yardımlar jandarma tarafından tek tek evlere dağıtıldı. Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret eden Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim etti. Hafta sonu olmasına ve yağan yağmura aldırış etmeyen ekiplerin bu çalışması, sosyal yardımları alan aileler tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUNTayakadın Mahallesi'ndeki dağıtımlarda, sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya ve Emine Yeşilyurt, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Zaten virüs nedeniyle dışarı çıkmıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Postanelerin de kapanmasıyla bu yardımların evlere kadar gelmesi güzel bir uygulama. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için, sağlığımız için dışarı çıkmamalıyız" dediler.

- İstanbul

Kaynak: DHA