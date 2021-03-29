ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı. Araç traktörler yardımıyla kurtarılırken, yangına başka ekipler müdahale etti. Bir tarla içerisinde bulunan konteynerde meydana gelen yangın söndürüldü. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın, bugün saat 15.30'da Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bir tarlada bulunan konteynerde meydana geldi. İçerisinde kimsenin yaşamadığı konteynerde meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı. Çamurlu yoldan çıkamayan itfaiye aracı traktörler yardımıyla batığı yerden çıkarılırken, yangına başka ekipler yönlendirildi. Tarlaya ulaşamayan ekipler yaklaşık 500 metre hortum uzatarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı