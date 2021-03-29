ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı.

Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi
Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı. Araç traktörler yardımıyla kurtarılırken, yangına başka ekipler müdahale etti. Bir tarla içerisinde bulunan konteynerde meydana gelen yangın söndürüldü. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın, bugün saat 15.30'da Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bir tarlada bulunan konteynerde meydana geldi. İçerisinde kimsenin yaşamadığı konteynerde meydana gelen yangına müdahale etmek için gidilen itfaiye aracı çamura saplandı. Çamurlu yoldan çıkamayan itfaiye aracı traktörler yardımıyla batığı yerden çıkarılırken, yangına başka ekipler yönlendirildi. Tarlaya ulaşamayan ekipler yaklaşık 500 metre hortum uzatarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI
ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI
ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI
ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Burcu Biricik Jason Statham
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DE İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 09:46:18. #1.16#
title