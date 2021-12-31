Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı - Haberler
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Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Arnavutköy'de ışıklarda duran işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 işçi yaralandı.

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de ışıklarda duran işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 işçi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, ışıklarda tır ile çarpıştı. Feci kazada serviste bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

Arnavutköy'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 10 işçi yaralandı

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