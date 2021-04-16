ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de İslambey Mahallesi üzerinde bulunan iş yerinde 26 Mart'ta cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler Ö.T.'ye ait cep telefonunu çalan kişinin N.C. isimli kişi olduğunu belirledi. Dün Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde polis ekipleri şüpheli N.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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