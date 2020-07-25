ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDE PATLAMA KAMERADA -2
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ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDE PATLAMA KAMERADA -2

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

25.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:32

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Çatal-kaşık parlatma işi yapılan bir atölyenin havalandırma sisteminde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama esnasında oluşan basınç nedeniyle atölyede çalışan 3 işçi yaralandı. İşçiler çevredeki vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçilerden Nurkan Bingöl'ün sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralılar Suphi Çelik ve Mahsun Dursun'un iyi olduğu öğrenildi.

PATLAMA KAMERADA

Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.

ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDE PATLAMA KAMERADA -2

Kaynak: DHA

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