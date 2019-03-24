Arnavutköy'de İş Yeri Yangını

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Akyaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı kağıt ambalaj fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardandan duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA