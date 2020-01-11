Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu
Haberler » Güncel » Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber

Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu

Arnavutköy'de bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:42
Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu

'de bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Caddesi'nde beyaz eşya ve mobilya satılan dükkanların bulunduğu bir iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri, yangına müdahale etti.

ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, çatı katında hasara neden oldu.

Yangın, iş yeri çalışanlarınca cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler