ARNAVUTKÖY'DE İNTİHAR EDEN KADININ AİLESİNDEN ÇARPICI İDDİA

ARNAVUTKÖY'de intihar ederek hayatını kaybeden Cahide Türkoğlu'nun ailesi kızlarının ölümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti.

Olay 6 Ocak Cumartesi günü Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Kıyamet Sokak üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Cahide Türkoğlu (30), iddiaya göre sabah kahvaltı yaptıktan sonra evlerinin çatı katına çıkarak boynuna bağladığı iple intihar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkoğlu'na kalp masajı yaparak hayata döndüremeye çalıştı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazesi polisin yoğun güvenlik önlemi altında Arnavutköy'de defnedildi. Cenazeye Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve ailesinin katılmadığı öğrenildi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cahide Türkoğlu'nun ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Aynur Bülbül, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti. Türkoğlu'nun erkek kardeşi Bayram Bülbül, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ablası Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve kayınvalidesi tarafından şiddet uygulanarak intihara sürüklendiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

"KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"Anne Aynur Bülbül, kızı Cahide Türkoğlu'nun eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından sürekli şiddette maruz kaldığını iddia ederek, "Ben üçünden şikayetçiyim. Bunlar benim kızımı darp ettiler, öldürdüler. Kızıma bakmıyorlardı. Kızım komşularından yiyecek alıyordu. Kızım sürekli şiddet görüyordu. Ben kendisine her zaman yardım ediyordum. Alıp kendi evime getiriyordum, kısa bir süre sonra evine geri dönüyordu. Kocası kızımı çok dövüyordu. Torunlarımı kızıma göstermemekle her zaman tehdit ediyormuş. İkinci bir evlilik yapacağını söylüyormuş. Torunlarımın aileden alınarak yurda teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"YEĞENİM BABASININ ANNESİNİ ASTIĞINI SÖYLEDİ"Ablası Cahide Türkoğlu'nun ölümünden sonra polis merkezi amirliğine giderek eniştesi ve ailesinden şikayetçi olan Bayram Bülbül, yeğeninin o gece yaşananlara tanık olduğunu söyledi. Yeğeninin teyzesini arayarak, babasının annesini astığını söylediğini iddia eden Bayram Bülbül, "Eniştem ve kayınpederi gece yarısı ablamı dövmüşler. Ablam bir fırsatını bulup kendini dışarı atarak, 'Komşular, bunlar beni öldürecekler, kurtarın beni' diye bağırmış. Ama ablamın yardım çığlıklarına kimse koşmamış. Daha sonra eşi ve ailesi ablamı içeri alıyorlar. Ablamı vurup öldürmüşler. Ablamın küçük kızı görüyor. Yeğenim babasının annesini astığını görüyor. İntihar süsü veriyorlar. Ayrıca diğer abamı arayarak, annesinin ağzından kan geldiğini ve babasının annesini astığını söylemiş. Biz intihara inanmıyoruz. Ablam evlendiğinden beri şiddet görüyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü: --------------Aileden görüntü-Anne Aynur Bülbül röp.-Erkek kardeş Bayram Bülbül röp.-Cenazeden görüntü-İntihar eden kadının evinden görüntü-Genel ve detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı