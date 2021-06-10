Arnavutköy'de inşaatta halat koptu: 1 yaralı

Arnavutköy'de bir inşaatın yüksek katlarına malzeme çıkartmakta kullanılan halat koptu.

Arnavutköy'de bir inşaatın yüksek katlarına malzeme çıkartmakta kullanılan halat koptu. Halatın altında kalan 1 işçi kafasına düşen odun parçasıyla yaralandı.

Olay, dün saat 14.00'da Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçiler inşaatın üst katına malzeme çıkartmak için bir halat sistemi kurdu. Malzemeler yukarıya çekildiği esnada halat koptu ve bağlanan odunlar inşaatın girişinde bulunan işçinin başına düştü. Başına odun düşen işçiye ilk müdahale beraber çalıştığı arkadaşları tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı işçi Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı