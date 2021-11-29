ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam 20.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Arnavutköy yönüne seyir halindeki 34 ENG 879 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta iddiaya göre sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı 06 BTR 591 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan savrulurken, 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişinin yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir süre trafik yaşanırken, kazaya karışan her iki aracın da çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title