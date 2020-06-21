ARNAVUTKÖY'DE İKİ KIZ KARDEŞ ANNELERİNİ ALIKOYMAKLA SUÇLADIKLARI ŞÜPHELİYE SALDIRDI
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ARNAVUTKÖY'DE İKİ KIZ KARDEŞ ANNELERİNİ ALIKOYMAKLA SUÇLADIKLARI ŞÜPHELİYE SALDIRDI

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KIZ KARDEŞ ANNELERİNİ ALIKOYMAKLA SUÇLADIKLARI ŞÜPHELİYE SALDIRDIHaber Taylan ErgünİSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy'de 7 aydır kayıp olan annelerini alıkoymakla suçladıkları Kerem G.'den şikayetçi olan iki kız kardeş, adliyeye sevk edildiği esnada şüpheli Kerem G'ye saldırdı.

21.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:49

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KIZ KARDEŞ ANNELERİNİ ALIKOYMAKLA SUÇLADIKLARI ŞÜPHELİYE SALDIRDI

Haber Taylan ErgünİSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy'de 7 aydır kayıp olan annelerini alıkoymakla suçladıkları Kerem G.'den şikayetçi olan iki kız kardeş, adliyeye sevk edildiği esnada şüpheli Kerem G'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öznur ve Özlem Gülgör kardeşler, yüzde 45 zihinsel engelli anneleri 56 yaşındaki Sadeli Gülgör'ün 7 aydır kayıp olduğunu belirterek bir televizyon kanalındaki programa başvurdu. Programa çıktıktan sonra yapılan araştırmalarda Sadeli Gülgör'in 2 Haziran'da Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğuna dair kayıtlara ulaşıldı. Bunun üzerine Arnavutköy'de arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ancak Sadeli Gülgör'e dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE DÜN BULUNDU

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bir kişinin yaşlı kadını tarlada otların arasına saklamaya çalıştığını gören vatandaşlar bu durumu dün polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarlada biri kadın iki kişi ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan iki kişi, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan çalışmada kadının 7 aydır kayıp olan 56 yaşındaki Sadeli Gülgör, erkeğin ise 43 yaşındaki Kerem G. olduğunu belirlendi. Polisin haber vermesiyle Öznur ve Özlem Gülgör kardeşler polis merkezine gitti.

ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI KİŞİYE SALDIRDILAR

Yüzde 40 zihinsel engelli olan annelerinin Kerem G. tarafından alıkonulduğunu söyleyen kız kardeşler, şikayetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan Kerem G.'nin, Sadeli Gülgör'ü alıkoymadığını, Ataşehir'de kendilerine ait iş yerinde tanıştıklarını aralarında imam nikahı kıydıklarını ve kadını yüzde 45 zihinsel engelli olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlamasıyla hakkında dosya hazırlanan Kerem G. polis tarafından adliyeye götürülmek istendi. Bu esnada iki kız kardeş Kerem G.'ye saldırdı. Polisin, iki kardeşin elinden güçlükle aldığı Kerem G. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kerem G.'nin çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kız kardeşlerin Kerem G'ye saldırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kız kardeşlerin, polislerin arasında bulunan Kerem G.'ye saldırdıkları, iki kız kardeşi zor sakinleştiren polislerin şüpheli Kerem G.'yi kardeşlerin arasından alarak polis aracına bindirdikleri görülüyor. Görüntülerin devamında iki kız kardeşin annelerine sarılmaları da görülüyor.

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KIZ KARDEŞ ANNELERİNİ ALIKOYMAKLA SUÇLADIKLARI ŞÜPHELİYE SALDIRDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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