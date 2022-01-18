ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ SOBAYI TUTUŞTURURKEN KENDİLERİNİ YAKTI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ SOBAYI TUTUŞTURURKEN KENDİLERİNİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de iki kardeş, yakmaya çalıştıkları kömür sobasının bir anda parlamasıyla alevlerin içinde kaldı.

ARNAVUTKÖY'de iki kardeş, yakmaya çalıştıkları kömür sobasının bir anda parlamasıyla alevlerin içinde kaldı. Kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerindeki alevleri söndürmeyi başaran iki kardeşte ciddi yanıklar oluştu.

Olay, dün saat 17.00'da sıralarında İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı. İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ SOBAYI TUTUŞTURURKEN KENDİLERİNİ YAKTI

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ SOBAYI TUTUŞTURURKEN KENDİLERİNİ YAKTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Polis, Kömür, Güncel, Haber

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