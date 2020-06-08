Arnavutköy'de iki kardeş arasında kanlı kavga; 1 ölü 1 ağır yaralı
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Arnavutköy'de iki kardeş arasında kanlı kavga; 1 ölü 1 ağır yaralı

ARNAVUTKÖY'de iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Arnavutköy'de iki kardeş arasında kanlı kavga; 1 ölü 1 ağır yaralı
08.06.2020 01:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 02:02
ARNAVUTKÖY'de iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede ölürken diğer ağır yaralandı. 

Olay, saat 22.30 sıralarında İslambey Mahallesi Yüzbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Cihangir ile Rıfat Cihangir kardeşler aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda birbirleriyle tartıştı. Ardından Rıfat Cihangir, yanına diğer kardeşleri Selman C. ve Eren C. ile Mahir Cihangir'in evine gitti. Burada yaşanan kavgada Mahir Cihangir, bıçakla kardeşi Rıfat Cihangir'i göğsünden bıçakladı. Bu esnada hangi kardeş tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mahir Cihangir de yaralandı. Selman C. ve Eren C kardeşler, iki yaralı kardeşini kendilerine ait araçla yaralı kardeşlerini Arnavutköy Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

1 KARDEŞ ÖLDÜ DİĞER AĞIR YARALI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen göğsünden bıçaklanan Rıfat Cihangir, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mahir Cihangir ise, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ve hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması yaptı.  Çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selman ve Eren C. ise hastanede gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen iki kardeşin sorgusu devam ettiği öğrenildi.  


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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