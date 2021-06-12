Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı
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Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı.

Arnavutköy'de yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında çıkan kavgayı bekçiler ayırdı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran grupların kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de iki grup arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada, yaklaşık 20 kişilik grup, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga bekçilerin müdahalesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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